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Детский сад на 168 мест открылся в Кемерово

В Ленинском районе Кемерово начал работу второй корпус детсада № 25. Новый филиал образовательной организации находится на первых двух этажах нового 14-этажного дома. 

В детском саду создана развивающая образовательная среда по принципу STEAM лабораторий с использованием современного интерактивного оборудования. Воспитанники смогут получать начальные знания и навыки по естественным наукам (изучение воды, воздуха, почвы); технологиям («Токарное дело», «Выжигание по дереву», «Ткачество», «Швейное дело», «Мультстудия»); техническому творчеству (робототехника); художественному искусству (балет, вокал, рисование в технике «ЭБРУ», лепка, аппликация); математике (ментальная арифметика, геометрические фигуры).

В здании детсада есть зимний сад, музыкальный и спортивный залы, площадки для прогулок. На полу холла расположена проекция «кузбасский океанариум», установлены ростовые шахматы и интерактивный стенд для изучения правил дорожного движения.

В детском саду семь групп для детей в возрасте от полутора до семи лет: три группы для детей ясельного возраста, три группы для детей старше трех лет, одна – для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На строительство детского сада по нацпроекту «Демография» направлено 160,3 млн рублей: 98 млн рублей – из федерального бюджета, 52,4 млн рублей – из областного, около 9,9 млн рублей – из муниципального.

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kuzbassnews.ru
02/06/2020
Образование
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