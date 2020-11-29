Детский сад с бассейном открыли в микрорайоне 7Б Кемерова

Детсад «Замок детства» рассчитан на 200 ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Объект возвели по Федеральной адресной инвестиционной программе. На его строительство и оснащение из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного — 51 млн рублей, из местного — более 64 млн рублей.

В «Замке детства» 8 различных по оформлению блоков с игровыми и спальнями, 4 из них предназначены для ясельных групп. Также внутри есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, соляная комната, медицинский центр. На улице — игровые площадки и комплексы для занятия спортом. В соответствии с требованиями безопасности территория огорожена, установлено видеонаблюдение.