Детское отделение Юргинской районной больницы обновили в рамках нацпроекта

Более 4 тысяч детей теперь смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях и почти в два раза оперативнее. Ремонт и оснащение провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Финансирование работ составило 767 тыс. рублей, из них 427 тыс. рублей на ремонт — средства больницы, 340 тыс. рублей на оснащение было направлено из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».
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