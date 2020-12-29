Детское отделение Юргинской районной больницы обновили в рамках нацпроекта

Более 4 тысяч детей теперь смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях и почти в два раза оперативнее. Ремонт и оснащение провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Финансирование работ составило 767 тыс. рублей, из них 427 тыс. рублей на ремонт — средства больницы, 340 тыс. рублей на оснащение было направлено из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».