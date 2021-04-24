Девушка-подросток из города Новокузнецка признана виновной в краже денег с банковской карты деда

Суд признал виновной 16-летнюю жительницу Центрального района Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).



Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года осужденная, находясь в гостях у дедушки, воспользовалась его отсутствием в комнате и похитила принадлежащую ему банковскую карту. Девушка знала пин-код, поскольку видела комбинацию, когда родственник пользовался картой в ее присутствии. Она рассчитывалась в магазинах за покупки похищенной картой, пока 63-летний дед не обнаружил ее пропажу, он обратился в правоохранительные органы. В общей сложности обвиняемая успела похитить с банковского счета порядка 101 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастна несовершеннолетняя внучка потерпевшего. Материалы были переданы в следственные органы. Со следствием девушка сотрудничала, вину признала, родители возместили ущерб, причиненный преступлением.



В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



Приговором суда девушке назначено наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком 1 год