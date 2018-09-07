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Диалог на актуальные темы

Представители Управления ПФР в г. Юрге и Юргинском районе провели встречу  с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский»

Представителей ведомства интересовали условия назначения второй пенсии, поскольку большинство из них планируют продолжать свою трудовую деятельность после увольнения со службы.

Сотрудники ПФР также рассказали собеседникам о наборе социальных услуг, на который имеют право ветераны боевых действий – получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Кроме того, в рамках диалога обсуждалась профилактика мошенничества среди пенсионеров. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции, подполковник полиции Дмитрий Исаков рассказал участникам встречи о проводимой работе участковыми уполномоченными отдела полиции по профилактике мошенничества, об основных видах и способах мошенничества, а также об актуальности проведения разъяснительных бесед среди жителей пожилого возраста.

По окончании встречи гости и хозяева обменялись информационно- разъяснительными материалами.

Юрга
kuzbassnews.ru
07/09/2018
Юрга
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