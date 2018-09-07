Диалог на актуальные темы

Представители Управления ПФР в г. Юрге и Юргинском районе провели встречу с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России « Юргинский »

Представителей ведомства интересовали условия назначения второй пенсии, поскольку большинство из них планируют продолжать свою трудовую деятельность после увольнения со службы.

Сотрудники ПФР также рассказали собеседникам о наборе социальных услуг, на который имеют право ветераны боевых действий – получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Кроме того, в рамках диалога обсуждалась профилактика мошенничества среди пенсионеров. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции, подполковник полиции Дмитрий Исаков рассказал участникам встречи о проводимой работе участковыми уполномоченными отдела полиции по профилактике мошенничества, об основных видах и способах мошенничества, а также об актуальности проведения разъяснительных бесед среди жителей пожилого возраста.

По окончании встречи гости и хозяева обменялись информационно- разъяснительными материалами.