Директор гостиничного комплекса уклонялся от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней директора гостиничного комплекса, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2014-го по октябрь 2016 года директор уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на имущество на общую сумму порядка 29 млн рублей. Используя подконтрольную коммерческую фирму, подозреваемая неправомерно применяла упрощенную систему налогообложения, в связи с чем декларации в налоговый орган не представляла. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Фото из открытых источников