Директора батутного центра осудили за хищение около 1,1 миллиона рублей

Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку в ходе проверки выявили факт незаконного получения субсидии. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, владеющий батутным центром, предоставил в администрацию города подложные документы на получение субсидии. Ему была перечислена выплата в размере около 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах. Полученные деньги осужденный похитил и потратил по своему усмотрению.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал директора батутного центра виновным в мошенничестве и назначил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.