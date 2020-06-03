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Директора батутного центра осудили за хищение около 1,1 миллиона рублей

Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку в ходе проверки выявили факт незаконного получения субсидии. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, владеющий батутным центром, предоставил в администрацию города подложные документы на получение субсидии. Ему была перечислена выплата в размере около 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах. Полученные деньги осужденный похитил и потратил по своему усмотрению.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал директора батутного центра виновным в мошенничестве и назначил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
03/06/2020
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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