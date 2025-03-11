Для кузбасских аграриев состоялось 10 профилактических визитов в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

С начала 2025 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кузбасса проведено 10 профилактических визитов в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, каждый из которых завершился оформлением соответствующего акта Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Одним из примеров стал профилактический визит в отношении ООО «Юргинский», осуществляющего выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области.

6 марта 2025 года специалист ведомства проинформировал директора по месту осуществления деятельности предприятия об обязательных требованиях, а также об интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Ему подробно разъяснены критерии, по которым объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки классифицируются по уровню риска, а также основания, из-за которых возможно снижение категории риска.

Также в ходе мероприятия даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).