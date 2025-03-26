Для кузбасского предпринимателя проведен профилактический визит в области карантина растений и семеноводства с помощью МП «Инспектор»

24 марта 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью приложения «Мобильный инспектор» в отношении кузбасского индивидуального предпринимателя Степаненко А.П., осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Посредством видео-конференц-связи хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области карантина растений, регламентированные Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», Приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».

В области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведена консультация по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве».

Индивидуальный предприниматель отметил, что формат проведения профилактического визита с использованием приложения «Мобильный инспектор» очень упрощает получение информации, а также сокращает затраченное время, что является очень важным для аграриев.