Для кузбасского предпринимателя проведен профилактический визит в области семеноводства

28 мая 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства провел профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении кузбасского индивидуального предпринимателя Растегаевой Е.И., осуществляющей свою деятельность на территории Мариинского муниципального округа.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирована об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений и принадлежащим ему объектам контроля в области семеноводства.

Кроме того, разъяснены критерии рисков и даны разъяснения об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства проведена консультация по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.