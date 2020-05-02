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Для пенсионеров приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте

Наряду с другими регионами России в Кузбассе на время действия режима повышенной готовности приостановлен сезонный бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. 

29 апреля депутаты Законодательного собрания Кузбасса приняли в двух чтениях проект закона о приостановлении действия Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период». 

В соответствии с документом для граждан пенсионного и предпенсионного возраста с 1 мая 2020 года приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте: городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также электропоездах пригородного сообщения.

«Очень важно соблюдать режим самоизоляции всем жителям области, особенно людям старшего поколения, потому что они находятся в самой рискованной группе по заболеваемости COVID-19.  Отмена бесплатного проезда для граждан пенсионного и предпенсионного возраста — мера вынужденная, она направлена исключительно для защиты здоровья наиболее подверженных заражению жителей региона», — подчеркнул Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. 

Общество
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kuzbassnews.ru
02/05/2020
Общество
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