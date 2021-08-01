Для ребят из Тяжинской ДЮСШ организовали учебно-тренировочные сборы

В Кузбассе отменили фестиваль из-за ситуации с коронавирусом Отмечается, что выступления заявленных артистов (Егор Шип и Grivina) состояться осенью.

Цивилева захвалили за подготовку к 300-летию Кузбасса В Instagram-аккаунте губернатора Кузбасса Сергея Цивилева размещен очередной пост об итогах...

Подошва обуви оплавилась у участника встречи с замгубернатора Кузбасса Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов провел рабочую встречу с главой поселка Апанас...