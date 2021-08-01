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Для ребят из Тяжинской ДЮСШ организовали учебно-тренировочные сборы

В Тисульском округе на берегу озера Большой Берчикуль 11 воспитанников отделения бокса под руководством тренера Владимира Валерьевича Башкирцева занимались спортом. На базе отдыха «Мятный карась» для подростков была предусмотрена и досуговая программа.

Образование
Спорт
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/08/2021
Образование
Спорт
Тисуль
Тяжин

Новости Кузбасса

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