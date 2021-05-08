Для студентов-первокурсников Тяжинского агропромышленного техникума состоялась презентация экспозиции в музее на колесах
В 2021 году Тяжинский историко-краеведческий музей принял участие в областном конкурсе «Лучшая музейная экспозиция», посвященная 300-летию Кузбасса.
Сотрудники музея представили музейную экспозицию на колесах «Прикосновение к Подвигу», рассказывающую о жизни и подвиге Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. При штурме Берлина в апреле 1945 года воин-сибиряк рискуя жизнью спас из-под огня трехлетнюю немецкую девочку.
Этот подвиг знаменщика 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Николая Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке.
08/05/2021
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