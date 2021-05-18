Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие экспорт подкарантинной продукции в виде древесных упаковочных или крепежных материалов об их обязательной маркировки специальным знаком международного образца, обозначающим соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Перемещение древесного упаковочного материала в международной торговле регламентировано требованиями Международного стандарта по фитосанитарным мерам и распространяется на все формы древесного упаковочного материала, которые могут служить путем распространения вредных организмов, представляющих риск, главным образом, для живых деревьев. Сюда включены такие виды древесного упаковочного материала, как упаковочные блоки, коробки, упаковочные ящики, крепежная древесина, поддоны, кабельные барабаны и катушки/бобины, которые могут находиться практически в любых импортируемых грузах, включая те, которые обычно не подвергаются фитосанитарному досмотру. Грузы древесины (то есть, строевая древесина и пиломатериалы) могут поддерживаться крепежной древесиной, изготовленной из того же типа и качества древесины, соответствующей тем же фитосанитарным требованиям, что и древесина в грузе, в таком случае крепежная древесина может считаться частью груза, а не древесным упаковочным материалом в контексте настоящего стандарта. В соответствии с ч.3 ст. 25 ФЗ- 206 от 21.07.2014 "О карантине растений", перевозимая в виде древесных упаковочных или крепежных материалов подкарантинная продукция, при условии использования её при вывозе из РФ в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, маркируется специальным знаком международного образца, обозначающим соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Порядок маркировки продукции и требования к форме специального знака международного образца утверждены приказом Минсельхоза от 31 июля 2020 № 440.

Новым порядком предусмотрено, что выдача маркировочного знака осуществляется на основании заявки, представленной в территориальное управление Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных материалов.

Маркировка наносится на каждую единицу деревянной тары или упаковки товара и выполняется путем выжигания клеймом или нанесением несмываемой краски с помощью штампа, должна состоять из специального символа, используемого вместе с кодами, обозначающими конкретную страну, ответственного изготовителя или организацию, проводившую обработку и вид проведенной обработки. Маркировка должна быть разборчивой, размер, используемые типы шрифтов и размещение маркировки может варьировать, но размер её должен быть достаточным, чтобы быть заметным и разборчивым для инспекторов без применения вспомогательных визуальных средств. Маркировка с обозначением HT (тепловая обработка), MB (обработка бромистым метилом) или DH (диэлектрический нагрев) является подтверждением проведенной обработки и соответствия международным фитосанитарным требованиям. Применение маркировки может отменять необходимость использования фитосанитарного сертификата, поскольку она свидетельствует о применении признанных на международном уровне фитосанитарных мер.

В случае если в соответствии с требованиями Национальной организации по карантину и защите растений страны-импортера древесный упаковочный материал должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, территориальные Управления Россельхознадзора выдают ФСС в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 06.12.2017 N 612 .

В соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ, нарушение порядка ввоза на территорию РФ и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с территории РФ и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Кроме того, в случае выявления не соответствия древесных упаковочных материалов, сопровождающих экспортную грузовую партию, установленным фитосанитарным требованиям, Национальная организация по карантину и защите растений страны-импортера может предпринять экстренные действия, в том числе возврат экспортеру или уничтожение. Информация о выданных маркировочных знаках размещается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу

Дополнительную информацию можно получить в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по телефонам:

- в Кемеровской области-Кузбасса 8(3842) 36-15-80, эл.почта karantin.kemerovo@rsn42.ru