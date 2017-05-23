До 1 июня в Кемерово приведут в порядок детские площадки

До 1 июня специалисты кемеровских управляющих организаций приведут в порядок детские игровые и спортивные площадки.

Всего в Кемерове 1192 детских игровых и 148 спортивных площадок.

В первую очередь управляющие компании в начале весны обследовали элементы детских площадок, составили графики по их ремонту и покраске. Сейчас специалисты продолжают окрашивать игровые комплексы, завершают работы по восстановлению нарушенных элементов.

За ходом работ регулярно следят инженеры «контрольной группы» МБУ «Жилкомцентр» - они выезжают во дворы многоквартирных домов, где установлены детские площадки. При осмотре составляется акт, если выявлены нарушения, то он направляется в управляющую организацию для оперативного устранения.

Если у кемеровчан есть замечания по содержанию детской площадки, следует обращаться по телефону «горячей линии по вопросам текущего содержания» МБУ «Жилкомцентр»: 31-23-32, ежедневно с 8.00 до 17.00.