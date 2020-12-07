Добровольцы из Тяжинского агропромышленного техникума убрали снег у мемориалов

Артемий Лебедев прокомментировал транспортную реформу в Новокузнецке Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев поделился мнением о транспортной реформе в Новокузнецке...

В Новокузнецке работникам завода массово задержали зарплату «По результатам встречи определён порядок взаимодействия с трудовым коллективом в части направления...

«Маршрутная сеть корректируется»: Новокузнецк получит ещё 69 новых автобусов Во время бюджетного послания 3 декабря губернатор заявил, что в декабре этого года Новокузнецк...