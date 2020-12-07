Добровольцы из Тяжинского агропромышленного техникума убрали снег у мемориалов

Волонтерскую акцию, посвященную Дню Героев Отечества, среди студентов техникума объявил студенческий совет. Ребята по месту жительства навели порядок возле памятников землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
В зимний период волонтеры техникума решили на постоянной основе очищать мемориалы от снега.
07/12/2020
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