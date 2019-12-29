Долгожители из Полысаева, Мысков и Прокопьевского района отметили юбилеи

Екатерине Маклаковой из Полысаева исполнилось 95 лет. Она родилась в селе Ваганово в многодетной семье, позже с семьей переехала в Ленинск-Кузнецкий. В годы Великой Отечественной воны работала на строительстве мясокомбината: замешивала раствор, выкладывала кирпич. Потом перешла на шахту «Журинская-3» подкатчицей вагонов в забое, обучилась на моториста. С супругом воспитала сына и трех дочерей. Сейчас у Екатерины Сергеевны –14 внуков, 20 правнуков и 2 праправнука.

Жительница Прокопьевского района Нина Куманеева отметила 90-летие. Родилась в Алтайском крае. В годы войны работала в сельском хозяйстве. С 1954 года и до ухода на заслуженный отдых трудилась на железной дороге. Участвовала в строительстве второго пути от Артышты до Барнаула, затем в строительстве 80 км до ст. Углерод, прокладывала подъездные пути к разрезам и шахтам в Прокопьевском районе. У Нины Павловны – двое детей, четыре внука и семь правнуков. Сегодня проживает на ст. Терентьевская.

Еще три долгожителя из Мысков отметили 90 лет со дня рождения.

Зоя Казакова родилась в поселке Чилису–Анзас Таштагольского района. После войны с семьей переехала в Мыски. Позже устроилась в «Заготсырье» сначала учеником, затем счетоводом. Окончила вечернюю школу, затем –торговый техникум. Работала продавцом, потом – заведующей магазином. Зоя Васильевна активно участвовала в общественной работе. В 1967 году горкомом партии была направлена секретарем партийной организации на строящийся в то время завод железобетонных конструкций. В 1969 году переехала с семьей в Якутию, где проработала 16 лет инженером по эксплуатации автотранспорта. В 1986 году вернулась в Мыски. Проработала еще 5 лет. У Зои Васильевны – сын, два внука и правнучка.

Виктор Шарабарин родился в селе Солоновка Смоленского района Алтайского края. Окончил четыре класса. В возрасте 13 лет устроился на работу в колхоз. В 1949 году был призван в армию, попал в танковые войска, служил на территории Германии. В 1951 году был комиссован по болезни. В 1952 году переехал в Мыски. В 1953 году поступил учеником портного в Артель «18 марта», потом устроился портным верхней одежды и учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1961 году поступил на заочное отделение Иркутского технологического техникума по специальности «технолог швейного производства», закончил обучение в 1965 году, устроился технологом, затем – инженером производственного отдела. С 1977 года трудился главным инженером предприятия Бытового обслуживания. В декабре 1989 году вышел на заслуженный отдых. Является ветераном труда.

Ветеран труда Валентина Негода родилась в селе Петроградка Каргатского района Новосибирской области в многодетной семье. Позже с семьей переехала в город Сталинск (Новокузнецк). Окончила 7 классов и курсы бухгалтеров. С 1945 по 1953 годы работала учетчиком-счетоводом на Кузнецком металлургическом комбинате. Потом переехала в Мыски, устроилась на Мысковский комбинат коммунальных предприятий. С супругом воспитали троих детей. Сейчас у долгожительницы – 8 внуков и 19 правнуков.

Фото: пресс-служба АКО