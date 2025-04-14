Донорство костного мозга - возможность спасти человека

Когда речь заходит о донорстве, обычно думают о крови. Но пожертвовать можно и другие очень важные для больного человека вещи. Более редкая, но не менее важная процедура - донорство костного мозга.

Костный мозг — важнейший орган, осуществляющий кроветворение. Людям с онкологическими заболеваниями бывает необходима трансплантация стволовых клеток костного мозга. Эти клетки чувствительны к химиотерапии и облучению, поэтому во время лечения рака процесс кроветворения может нарушиться. Если ввести такому пациенту подходящие донорские стволовые клетки, они смогут заселить костный мозг реципиента и восстановить кроветворение.

По данным ВЦИОМ, 61% россиян ничего не слышали о донорстве костного мозга, а каждый второй респондент считает процедуру опасной. Заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Евтеева пояснила, что процедура донорства костного мозга не опасна - все инструменты и материалы стерильны, технологии отработаны, процедура проходит под наблюдением врачей.

Она рассказала, что собрать клетки для проведения процедуры донорства костного мозга можно двумя способами:

1) Забор клеток крови.Самый распространенный способ - взять их из крови. В течение четырех дней донору подкожно в плечо вводится препарат. Он стимулирует костный мозг активнее работать и выводить стволовые клетки в кровь. Сам забор клеток из крови очень похож на обычное донорство крови. Человека сажают в кресло, из вены берут кровь. Она фильтруется в аппарате. И дальше машина забирает себе стволовые клетки, а все остальное возвращает обратно донору. Стволовые клетки у донора восстанавливаются за 7-10 дней.

2) Пункция тазовой кости. Такая донация проводится под общим наркозом. Специальной иглой делается, несколько проколов в подвздошной кости таза, где у человека находится большое количество костного мозга. Забирают не более 5% от всего костного мозга. Из взятой смеси выделяют стволовые клетки. Этот способ донации длится около 40 минут. В течение нескольких дней после процедуры в месте прокола могут сохраняться болезненные ощущения. Они легко снимаются обычными обезболивающими препаратами. За 2-4 недели объем костного мозга у донора полностью восстанавливается.

Способ донации подбирается индивидуально: играют роль рекомендации врача, желание самого донора и возможности медицинского учреждения, где будет проводится процедура. Способность к регенерации стволовых клеток настолько высока, что при необходимости донором можно становиться несколько раз в жизни без последствий для здоровья.

Вступить в регистр доноров костного мозга могут люди в возрасте от 18 до 45 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний. Потенциальные доноры сдают образец своего биоматериала: кровь из вены или соскоб с внутренней поверхности щеки. Биоматериал направляется в лабораторию по типированию, где определяют генотип добровольца и вносят в регистр. В течение шести месяцев по электронной почте донор получит уведомление о том, что исследование образцов проведено, HLA-фенотип определен и данные внесены в Информационную систему Национального регистра доноров костного мозга. Если случилось совпадение и нашелся генетический близнец для больного человека, то с донором связываются и приглашают на процедуру. Для донора все абсолютно бесплатно и анонимно.

У нас в области тоже можно сдать костный мозг. Для этого необходимо обратиться в Кузбасский центр крови.

Фото: Кузбасский центр крови