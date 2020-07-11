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Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения

Открытие обновленной дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк для скоростного движения состоялось в пгт Грамотеино в пятницу 10 июля. После капитального ремонта максимальная разрешенная скорость движения по дороге выросла до 110 километров в час. Четырехполосная трасса протяженностью 124 км модернизирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», объем финансирования составил 6,3 млрд рублей.

Завершение ремонта было намечено на сентябрь 2021 года, но по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева работы ускорили и завершили ремонт с опережением на 14 месяцев. В ходе капитального ремонта на дороге полностью заменили покрытие, по разделительной полосе и на обочинах установили барьерные ограждения.

Обновленная дорога стала продолжением новой автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Теперь Кемерово и Новокузнецк соединяет скоростная трасса с разрешенной скоростью 130 км/ч по автомагистрали до Ленинска-Кузнецкого и 110 км/ч от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. Время в пути между двумя крупнейшими городами области сократилось в два раза: соблюдая скоростной режим, добраться из одного пункта в другой можно за 100 минут.

Общество
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Ленинск-Кузнецкий
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kuzbassnews.ru
11/07/2020
Общество
Топ
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
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