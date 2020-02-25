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Дорогу из Алтая в Хакасию построят через Междуреченск

На пресс-конференции, посвящённой итогам 500 дней до 300 летия Кузбассе, Сергей Цивилёв рассказал о планах строительства транзитной дороги из Алтая в Хакасию через Междуреченск, в обход Мысков. Работы ведутся в рамках Сибирского соглашения.

По словам губернатора, Междуреченск очень перспективен для туризма и новая трасса даст нужный толчок для его развития.

 

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
25/02/2020
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