Дорогу из Алтая в Хакасию построят через Междуреченск

На пресс-конференции, посвящённой итогам 500 дней до 300 летия Кузбассе, Сергей Цивилёв рассказал о планах строительства транзитной дороги из Алтая в Хакасию через Междуреченск, в обход Мысков. Работы ведутся в рамках Сибирского соглашения.
По словам губернатора, Междуреченск очень перспективен для туризма и новая трасса даст нужный толчок для его развития.
Фото из открытых источников
25/02/2020
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