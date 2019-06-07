Дорогу в Хакасию планируют построить через юг Кузбасса

Кузбасс, Алтайский край и Республика Хакасия договорились о формировании транспортного коридора «Абакан – Бийск».

На площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Стороны пришли к соглашению о совместном строительстве автомобильной дороги (транспортного коридора) «Абакан – Бийск», которая будет ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия, а также о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог, составляющих единую сеть с транспортным коридором.

Так, Кемеровская область планирует построить следующие объекты: автомобильные дороги Абакан – Большой Ортон –Таштагол с подъездом к городу Междуреченск; Новокузнецк – Междуреченск с обходом городов Мыски и Междуреченск. Также Кузбасс планирует капитально отремонтировать участок дороги Бийск – Мартыново –Новокузнецк.

Республика Хакасия проведет ремонт автодорог Абакан – Ак-Довурак и Аскиз – Бирикчуль — Вершина Теи, организует строительство участка Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке В. Теи – Шора –Изыхгол – граница с Кемеровской областью.

Алтайский край берет на себя ремонт отрезка автодороги К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области. Регион приступит к работе уже в 2019 году.

Транспортный коридор «Абакан – Бийск» кратчайшим путем соединит Республики Хакасия, Алтай, Тыва, Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую область, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию. Это позволит обеспечить экономию времени, транспортных расходов и снижение себестоимости товаров и услуг, расширение экономических связей, грузооборота, туристического потока.

Фото: турцентр Шерегеш.су