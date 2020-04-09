Дорожные службы Новокузнецка обновляют разметку проезжей части

В первую очередь работы по нанесению горизонтальной разметки проходят на въездах в город, по маршрутам движения общественного транспорта, на пешеходных переходах.
Разделительные и пешеходные полосы наносятся специальной разметочной краской, которая благодаря светоотражающим элементам видна в ночное время.
Как только наступят благоприятные погодные условия, разметка будет наноситься в круглосуточном режиме. Также на части пешеходных переходов будет выполнена разметка с применением холодного пластика, а с применением трехцветного пластика будет выполнена разметка, дублирующая знаки «Дети».
Нанесение горизонтальной дорожной разметки проводится два раза в сезон – весной и осенью. В этом году за весь период будет нанесено более 1 000 км осевой линии, порядка 500 км краевой линии, 36000 квадратных метров разметки на пешеходных переходах, с использованием пластика – 1800 квадратных метров. Основная цель нанесения разметки – обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения.
Фото из открытых источников
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