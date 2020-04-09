Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Дорожные службы Новокузнецка обновляют разметку проезжей части

В первую очередь работы по нанесению горизонтальной разметки проходят на въездах в город, по маршрутам движения общественного транспорта, на пешеходных переходах.

Разделительные и пешеходные полосы наносятся специальной разметочной краской, которая благодаря светоотражающим элементам видна в ночное время.

Как только наступят благоприятные погодные условия, разметка будет наноситься в круглосуточном режиме. Также на части пешеходных переходов будет выполнена разметка с применением холодного пластика, а с применением трехцветного пластика будет выполнена разметка, дублирующая знаки «Дети».

Нанесение горизонтальной дорожной разметки проводится два раза в сезон – весной и осенью. В этом году за весь период будет нанесено более 1 000 км осевой линии, порядка 500 км краевой линии, 36000 квадратных метров разметки на пешеходных переходах, с использованием пластика – 1800 квадратных метров. Основная цель нанесения разметки – обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения.

 

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/04/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев рассказал, почему в Кузбассе нельзя ввести режим ЧС
Сергея Цивилева спросили, почему нельзя ввести режим ЧС и действовать жёстко, как в Китае.
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Кемеровской области
Два пациента лечатся в Новокузнецке, один - в Кемерове. При этом увеличилось число людей с...
За три месяца в Ростове выявили более 800 незаконных торговых точек
Значительная часть (275) незаконных торговых точек ликвидированы в Первомайском районе. Из них 19...
Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Уже с 9...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus