Дорожные службы Новокузнецка обновляют разметку проезжей части

В первую очередь работы по нанесению горизонтальной разметки проходят на въездах в город, по маршрутам движения общественного транспорта, на пешеходных переходах.

Разделительные и пешеходные полосы наносятся специальной разметочной краской, которая благодаря светоотражающим элементам видна в ночное время.

Как только наступят благоприятные погодные условия, разметка будет наноситься в круглосуточном режиме. Также на части пешеходных переходов будет выполнена разметка с применением холодного пластика, а с применением трехцветного пластика будет выполнена разметка, дублирующая знаки «Дети».

Нанесение горизонтальной дорожной разметки проводится два раза в сезон – весной и осенью. В этом году за весь период будет нанесено более 1 000 км осевой линии, порядка 500 км краевой линии, 36000 квадратных метров разметки на пешеходных переходах, с использованием пластика – 1800 квадратных метров. Основная цель нанесения разметки – обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения.

Фото из открытых источников