Дорожный ремонт в Новоподзорново

«Билайну» вынесли предписание за рекламу в лифтах Антимонопольная служба выдала предписание ПАО «ВымпелКом» за рекламу в лифте, которая вводит в...

Кондуктор из Новокузнецка сообщил о готовящемся взрыве В Кемеровской области удалось установить личность мужчины, который сообщил о готовящемся взрыве. Он...

В Кемеровской области пропал требующий медпомощи мальчик В Кузбассе накануне днем пропал девятилетний Павел Гаврилов, ушедший с дачи в городе Мыски. В...