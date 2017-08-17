Дорожный ремонт в Новоподзорново

В селе Новоподзорново Тяжинского района отремонтировано 260 метров дороги в щебеночном исполнении.
От сильных паводков дорога по горе на улице Центральная пришла в полную негодность. Для ее восстановления, из местного бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Ремонтные работы выполнили дорожники из города Ачинск.
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