Инвалиды по слуху из поселка Тяжинский совершили туристическую поездку на социальном такси в город Мариинск.
В рамках программы «Доступная среда» группа людей с ограниченными возможностями здоровья посетила краеведческий музей и Свято-Никольский кафедральный собор. Сотрудники музея провели для гостей обзорную экскурсию. Инвалидов сопровождал сурдопереводчик центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Рассматривая экспонаты, они обсуждали увиденное при помощи языка жестов.
Наибольший интерес у экскурсантов вызвала экспозиция «Земля предков». Гости с интересом рассматривали ловушки для зверей и птиц, посидели в чуме селькупов, повязали яркие ленточки на «дерево желаний», посетили зимнее жилище, сделали снимки на память с хозяином избушки – селькупом. Тропа здоровья, на которой чередуются песок, трава, гравий, кедровая шишка и другое, всегда доставляет радость посетителям. Каждый из гостей прошелся босиком по тропе несколько раз.
По сложившейся традиции экскурсия завершилась угощением. Тяжинцы отведали настоящей ухи, сваренной на костре, и подкрепили силы ароматным чаем на травах. Возвращаясь из поездки, инвалиды по слуху поблагодарили сотрудников центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района за интересно проведенное время.
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