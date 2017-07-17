Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Доступная среда

Инвалиды по слуху из поселка Тяжинский совершили туристическую поездку на социальном такси в город Мариинск.
В рамках программы «Доступная среда» группа людей с ограниченными возможностями здоровья посетила краеведческий музей и Свято-Никольский кафедральный собор. Сотрудники музея провели для гостей обзорную экскурсию. Инвалидов сопровождал сурдопереводчик центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Рассматривая экспонаты, они обсуждали увиденное при помощи языка жестов.
Наибольший интерес у экскурсантов вызвала экспозиция «Земля предков». Гости с интересом рассматривали ловушки для зверей и птиц, посидели в чуме селькупов, повязали яркие ленточки на «дерево желаний», посетили зимнее жилище, сделали снимки на память с хозяином избушки – селькупом. Тропа здоровья, на которой чередуются песок, трава, гравий, кедровая шишка и другое, всегда доставляет радость посетителям. Каждый из гостей прошелся босиком по тропе несколько раз.
По сложившейся традиции экскурсия завершилась угощением. Тяжинцы отведали настоящей ухи, сваренной на костре, и подкрепили силы ароматным чаем на травах. Возвращаясь из поездки, инвалиды по слуху поблагодарили сотрудников центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района за интересно проведенное время.

Культура
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Культура
Мариинск
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Водитель, погибший в ДТП на Логовом шоссе в Кемерове, был лишен прав
Жуткое ДТП произошло утром 15 июля в Кемерове на Логовом шоссе. Здесь около 11:30 автомобиль ВАЗ -...
В Прокопьевске открыли православный лагерь для детей
Впервые в истории Прокопьевска заработал православный летний лагерь для детей. Он функционирует на...
В Кузбассе девушка с велосипедом чуть не угодила под поезд
Происшествие случилось в Междуреченске на железнодорожном переезде, где молодая женщина с...
В центре Кемерова снесут аварийные деревья
Отмечается, что такие учения проходят уже не первый год и оказывают муниципалитетам существенную...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus