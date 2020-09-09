Две школы в Новокузнецке и в Белове обновят по программе «Моя новая школа»

Впервые за 87 лет капитальный ремонт идет в школе №12 Новокузнецка. Обновляется школа №32 с бассейном в Белове, возведенная в 1996 году. Срок завершения ремонтных работ – февраль и март 2021 года соответственно.



В школе №12 Новокузнецка учится 700 детей. Строители выполнили более 45% от намеченного плана. На объекте идут фасадные и электромонтажные работы, меняется кровля, заканчивается монтаж вентиляции, меняются оконные блоки, делаются отмостки вокруг здания, идет благоустройство прилегающей территории, где появятся универсальная спортивная площадка для волейбола и футбола и зона для занятий воркаутом. В ближайшее время специалисты приступят к чистовой отделке кабинетов. На капитальный ремонт направлено более 148,8 млн рублей, в том числе 133,9 млн рублей из областного бюджета и 14,9 млн рублей — из местного.



Готовность школы №32 города Белово, рассчитанной на 981 школьника — 40%. В завершающей стадии находятся кровельные работы, заканчивается черновая отделка помещений, меняются оконные блоки, идут электромонтажные и фасадные работы, ремонт чаши бассейна. На капитальный ремонт школы №32 направлено 218,7 млн рублей, из них 196,8 млн рублей — средства областного бюджета и 21,9 млн рублей — местного.



Помимо капитального ремонта, школы получат новое современное оборудование — интерактивные доски, мобильные интерактивные компьютерные классы, во всех кабинетах будет заменена мебель.