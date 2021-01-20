Двое кузбассовцев стали победителями Всероссийского конкурса сочинений

В число лучших авторов вошли студент Осинниковского горнотехнического колледжа Даниил Смирнов и ученица Зеледеевской средней школы Юргинского округа Ирина Яцук. В связи с противокоронавирусными ограничениями награды ребятам вручили на региональном уровне.

Всего на конкурс в 2020 году поступило 371 сочинение из 85 регионов страны. Каждую работу оценивали три независимых члена жюри, в которое вошли представители разных субъектов Российской Федерации. Было отобрано 100 победителей. Лучшие сочинения вошли в сборник.

Участникам предложили несколько десятков тем для сочинений на выбор: «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…»: 2020 год — Год памяти и славы», «Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды», «Книга — это духовное завещание одного поколения другому»: юбилеи литературных произведений» и другие.

Представитель Кузбасса Даниил Смирнов подготовил работу «Школа жизни» о блокаде Ленинграда. «75 лет прошло, как наши деды и прадеды одержали Великую Победу над фашистской Германией. Сколько за это время замечательных фильмов о войне создано, сколько книг написано! Уроки Мужества, классные часы, на которых мы встречались с ветеранами Великой Отечественной войны… Но, почему-то, чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаются мне не герои из фильмов и книг, а жизненные истории нашего бывшего соседа деда Коли, ребенком пережившего войну и блокаду Ленинграда», — написал в своем сочинении Даниил.

Ирина Яцук в сочинении «…Звезду Александру Васильевичу Суворову» рассказала о собственном видении гениальности известного полководца. По мнению школьницы, успех Суворова заключался в тактике атакующей войны, в основе которой лежит соблюдение воинских правил: «Субординация (послушание), экзерциция(обучение), дисциплина (орден воинский), чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа. Слава, слава, слава».