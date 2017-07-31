Двое кузбассовцев стали призерами Всемирных игр в Польше

С 20 по 30 июля в Вроцлаве проходили X Всемирные игры. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная России.

В заключительный день соревнований копилку побед страны пополнили кузбасские тайбоксеры.

Мастер спорта России международного класса Александр Абрамов из Кемерова (в/к до 57 кг) в финале уступил спортсмену из страны-родоначальницы тайского бокса Таиланда и завоевал серебряную медаль игр. Тренирует спортсмена Василий Жеребцов.

Мастер спорта России Асланбек Зикрьёев из Кемерова занял третье место в весовой категории до 54 кг. Тренируется Асланбек под руководством Виталия Ильина.

Ранее в соревнованиях по пауэрлифтингу Дмитрий Инзаркин из Новокузнецка завоевал «серебро» в тяжелом весе с результатом 625 очков (в сумме троеборья 992,5 кг). Получив травму ноги в первом упражнении – приседании – Дмитрий все же смог выиграть медаль. Дмитрий - мастер спорта России международного класса, чемпион мира 2014 года, серебряный призер чемпионатов мира 2015 и 2016 годов. Тренирует спортсмена Александр Гуменный.