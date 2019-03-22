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Двойной праздник школы № 30 села Сарбала

В сельской средней общеобразовательной школе состоялся праздник, который будет вписан в ее историю золотыми буквами. Школьному музею присвоено имя его основателя, первого директора школы Аверина Ивана Ивановича. Кроме того, определены новые стипендиаты ежегодной премии фонда семьи Авериных. Ими стали учащиеся Фомин Егор (призер областных, муниципальных конференций и олимпиад) и Гребнева Дарья (обладатель золотого знака ГТО, неоднократный победитель соревнований и конференций разного уровня).

С праздником педагогов и учеников поздравили глава Калтанского городского округа Голдинов И.Ф. и Почетный гражданин города Аверин В.И. (сын Ивана Ивановича, выпускник сарбалинской школы 1969 года).

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
22/03/2019
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

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