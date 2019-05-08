Двум жителям Тайги вынесен приговор за разбойное нападение на семью

Тайгинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих мужчин. В зависимости от роли каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



В январе 2017 года в дежурную часть отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу позвонила женщина, которая сообщила, что в ее дом ворвались злоумышленники в масках и начали избивать заявительницу и ее свекра. Один из налетчиков держал в руках пистолет и, угрожая им, требовал деньги и ювелирные украшения. Нападавшие похитили из дома мобильные телефоны, бижутерию, сувенирные ножи и 100 рублей, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила около 2 600 рублей.

По тревоге был поднят весь личный состав городской полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. У злоумышленников были изъяты похищенные вещи, а также газовый пистолет. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении налетчиков было возбуждено уголовное дело, оба были заключены под стражу.



Суд признал преступников виновными в совершении разбоя и приговорил их к лишению свободы на сроки 10 лет 8 месяцев и 11 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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