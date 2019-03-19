Екатерина Копанева успешно выступила на чемпионате мира по легкой атлетике

С 14 по 17 марта в Таллине (Эстония) проходил первый чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди спортсменов с нарушением слуха. На мероприятие собрались свыше 350 спортсменов из 33 стран мира.

III место в прыжках в высоту с результатом 164 см заняла кандидат в мастера спорта, кемеровчанка Екатерина Копанева, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Фото: пресс-служба АКО