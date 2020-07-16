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Экипаж Росгвардии отыскал без вести пропавшего мужчину, которого больше полугода разыскивали родные
Накануне в городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования улицы Кирова. Внимание стражей правопорядка в районе теплотрассы привлекли двое мужчин с признаками алкогольного опьянения.
Росгвардейцы проверили личности подозрительных граждан. Одним из них оказался 53-летний местный житель, который находился в розыске как без вести пропавший. Мужчина первого января ушел из дома и не вернулся. Родственники разыскивали горожанина, который все это время вел асоциальный образ жизни.
Росгвардейцы передали без вести пропавшего горожанина инициаторам розыска.
16/07/2020
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