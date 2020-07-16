Экипаж Росгвардии отыскал без вести пропавшего мужчину, которого больше полугода разыскивали родные

В ДТП на кузбасской трассе пострадали двое взрослых и один ребёнок Вечером 15 июля на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск-Новокузнецк произошла авария с...

Как проходит ремонт Бызовского шоссе в Новокузнецке Напомним, что ремонт автодороги разделён на несколько участков — от Ильинского шоссе до моста через...

Глава Кузбасса не планирует приезд к активистам Черемзы Жители посёлка Черемза перекрыли движение строительной техники, потребовали встречи с...