Экипаж Росгвардии задержал, злоумышленников, которые обокрали пожилую женщину

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемых в краже телевизора у пенсионерки.

В дневное время за помощью обратилась 66-летняя местная жительница, сообщившая о квартирной краже. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы предварительно выяснили, что заявительница принимала дома в гостях знакомых мужчин, которые воспользовались моментом и похитили телевизор. Выяснив приметы предполагаемых виновников, росгвардейцы приступили к поиску и спустя время задержали подозреваемых на улице Алма-Атинская. Задержанными оказались 34-летний ранее судимый за кражу, разбой и грабеж местный житель и его 30-летний приятель, ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительно установлено, что злоумышленники после употребления спиртных напитков пришли повидаться со своей знакомой. Пока женщина отвлеклась, мужчины похитили у нее телевизор, который позже сбыли в ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанным сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия