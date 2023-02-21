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Экологи «Южного Кузбасса» рассказали школьникам об очистке сточных вод

Специалисты по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провели в школах Междуреченска открытые уроки на тему «Похимичим! Очистка сточных вод».

Экологи «Южного Кузбасса» встретились со старшеклассниками химико-биологического профиля гимназии №24 и учащимися среднего звена школы №12.

Специалисты по экологической безопасности показали ребятам видеопрезентации, рассказали о ценности и дефиците питьевой воды, о мерах по ее сохранению, призвали беречь ценный природный ресурс. Школьники узнали о работе бытовых очистных сооружений, особенностях очистки сточных вод в промышленности, о механических и химических способах обработки воды.

Особо эмоционально ребята отреагировали на практические опыты. Экологи наглядно показали процессы удаления с водной поверхности нефтяной пленки и очистки промышленной воды от угольных частиц. Буквально за минуты реагент связал частицы в хлопья, которые опустились на дно, оставив в колбе прозрачную жидкость.

«Южный Кузбасс» ежегодно проводит занятия по экологическому просвещению в школах. В этом году открытые уроки проходят при поддержке городского комитета по охране окружающей среды и природопользованию. Занятия будем проводить до конца учебного года», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
21/02/2023
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