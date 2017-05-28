В деревне Георгиевка Тяжинского района прошла эколого-патриотическая акция «Завещаем сберечь этот мир».
В акции приняли участие дети войны и ребятишки из клуба «Экотопик». Участники художественной самодеятельности читали стихи, пели, танцевали. Гости поделились воспоминаниями о своем детстве, опаленном войной. Дети воинов-освободителей завещали юному поколению сберечь мир.
Затем дети войны вместе с ребятишками посадили сосновую аллею. Помощь в посадке саженцев оказал депутат Совета народных депутатов Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов.
Гости постояли у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, находя фамилии своих отцов. Закончилась акция совместным чаепитием.
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