Эксперт Соболев: российские нефтяники способны пережить кратковременную ценовую войну с Саудовской Аравией

По мнению известного российского эксперта Алексея Сергеевича Соболева, отечественные нефтедобывающие компании могут эффективно справиться с последствиями кратковременной ценовой войны с Саудовской Аравией. Однако длительное противостояние было бы весьма нежелательным.

В среду, 11 марта глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания готова к ценовым колебаниям нефти лучше, чем пять лет назад. По его словам, она готова работать в условиях волатильности. Ссылаясь на публикацию Bloomberg, Алексей Соболев констатирует, что российские нефтяники на сей момент, наверное, единственные в мире, кто был готов к актуальному обвалу цен. Им под силу продолжать поставки даже в условиях самых низких цен на нефть. Это объясняется фактором одной из наиболее низких в мире себестоимости добычи. Другими факторами эксперт назвал гибкую систему налогообложения, а также плавающий курс рубля.

Как напомнил Алексей Соболев, о том, что нам стоит ждать ценовой войны, стало понятно уже по итогам срыва сделки о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+. Одним из последующих действий ключевой страны ОПЕК в лице Саудовской Аравии стало объявление о намерениях об увеличении производства нефти до беспрецедентного уровня в 12 миллионов баррелей с 9,7 миллиона баррелей в день уже в текущем месяце. Для нефтяного рынка такое заявление фактически следует рассматривать, как объявление войны. Оно имеет особенно значение в условиях того, что седьмого марта нефтяная госкомпания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) рассказала о снижении официальных цен за баррель на шесть-восемь долларов США. Таким образом, цена барреля нефти из этой страны стала ниже нефти марки Brent на 10,25 доллара США.

Как отметил Алексей Соболев, если ценовая война с Саудовской Аравией затянется, что российские нефтяники начнут ощущать напряжение. Это связано с тем, что нефтагазовой отраслью РФ на ежегодной основе генерируется около 40 процентов доходов бюджета. Эти средства направляются на многомиллиардные социальные расходы, которые инициировал глава государства Владимир Путин. Бюджет на несколько следующих лет верстается согласно ценам на нефть, чуть превышающим сорок долларов США. Если цена нефти опустится ниже 45-50 долларов СЩА за баррель, то появляются основания говорить о вероятности более высокой налоговой нагрузки на производителей сырой нефти. Цена в 15-20 долларов США за баррель приведет к тому, что производители будут вынуждены сокращать свои инвестиционные программы. Это нанесет урон потенциалу будущей добычи и приведет к изменениям дивидендной политики нефтяников, — заявил эксперт.