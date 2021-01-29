Экспорт пантов северного оленя и хвостов марала из Кузбасса в Гонконг

В конце января 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу оформлены ветеринарные сертификаты на две партии консервированных пантов северного оленя и сухих хвостов марала для экспорта в Гонконг.

Сырьё произведено на территории Алтайского края (Урочища «Тонколик», «Батуный», «Турлу»), Республик Алтай и Башкортостан и переработано на предприятии г. Прокопьевска Кемеровской области-Кузбасса, внесённого в Реестр экспортёров.

По требованию национального стандарта Китая данные партии сырья животного происхождения дополнительно исследованы в ИЦ ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» на содержание радионуклидов.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.