Экспорт пантов северного оленя и хвостов марала из Кузбасса в Гонконг

В конце января 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу оформлены ветеринарные сертификаты на две партии консервированных пантов северного оленя и сухих хвостов марала для экспорта в Гонконг.
Сырьё произведено на территории Алтайского края (Урочища «Тонколик», «Батуный», «Турлу»), Республик Алтай и Башкортостан и переработано на предприятии г. Прокопьевска Кемеровской области-Кузбасса, внесённого в Реестр экспортёров.
По требованию национального стандарта Китая данные партии сырья животного происхождения дополнительно исследованы в ИЦ ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» на содержание радионуклидов.
Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.
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