Экспорт сельскохозяйственной продукции в Монголию из Кузбасса

За январь 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 28 партий поднадзорной продукции, из них 1521,3 тонн пшеничных отрубей и 4,62 тонны рыбьего жира ветеринарного, для экспорта в Монголию железнодорожным транспортом.

Отруби пшеничные регулярно экспортируются в Монголию с прошлого года крупным предприятием г. Новокузнецка, а вот рыбий жир ушёл на экспорт с предприятия г. Кемерово впервые.

Рыбий жир применяется в качестве добавки при кормлении продуктивных и домашних животных, птиц, пушных зверей и грызунов. Он повышает питательную ценность кормов, нормализует обмен веществ, увеличивает продуктивность животных и птицы, используется как общеукрепляющее средство, а также для профилактики гипо- и авитаминозов А и Д.

Предъявленная к досмотру продукция исследована в ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» и ФГБУ «Кемеровская МВЛ» на показатели качества и безопасности продукции. При погрузке сотрудниками Управления проверено санитарное состояние транспортных средств, проведена идентификация продукции согласно транспортной маркировке, и оформлены ветеринарные сертификаты установленного образца.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.