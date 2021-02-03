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Экспорт зерна и продуктов его переработки из Кемеровской области –Кузбассу в 2020 год.

За 2020 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен фитосанитарный досмотр зерна и продуктов его переработки, предназначенной для отгрузки на экспорт из Кемеровской области - Кузбасса.

Всего досмотрено и сертифицировано 94601,126 тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, мука пшеничная, крупы.)

Экспорт зерна из Кемеровской области-Кузбасса увеличился на 67% по сравнению с 2019 годом. Основной объем поставок пришелся на рапс 67,9 % от общего объема экспорта зерна. В 2020 году Кемеровская область-Кузбасс экспортировала в 10 стран мира: Китай (овес-3207 тн, рапс-39579,2 тн, мука пшеничная 8906,486, лен-1047.3тн, отруби-0,1тн), Монголия ( рапс 2138 тн, отруби 1069,744тн, пшеница-3153 тн), Латвия (горох-11074тн), Литва(рапс-200тн), Беларусь (рапс-19914,6),Чехия(рапс-400тн), Азербайджан (мука пшеничная-338тн, крупа манная-267,8тн), Казахстан(рапс-2295.5, пшеница 5550 тн, ячмень-631,78тн, мука пшеничная-151.95), Корея (мука пшеничная-672тн), Киргизия ( мука пшеничная-108,996, пшеница-2660тн, крупа манная-257 тн).

Общество
kuzbassnews.ru
03/02/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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