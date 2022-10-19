Экспорт зерна с территории Кузбасса

В Кузбассе уборка зерна почти завершена и с/х производители активно начали продавать выращенное зерно на экспорт.

По данным Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу за 9 месяцев 2022 года досмотрено и сертифицировано более 59 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки урожая 2021-2022 года для отправки с территории Кемеровской области – Кузбасса.

Основу экспорта Кемеровской области составили рапс, пшеница и горох. Большая часть продукции отгружалась в Латвию, Киргизию, Казахстан и Китай.

Экспорт гороха и пшеницы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25 % и составил: горох 14,5 тыс. тонн, пшеница 14,1 тыс. тонн, а экспорт рапса, наоборот, уменьшился на 20 % и составил 18,1 тыс. тонн.

Также проинспектировано более 6,5 тыс. тонн круп, муки и другой продукции, предназначенной для отправки на экспорт. Это на 30 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «ВНИИЗЖ». В 4 случаях при досмотре лесоматериалов выявлены карантинные объект малый черный еловый усач, черный сосновый усач, полиграф. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предприятиям, допустившим нарушение законодательства РФ, в области обеспечения карантина растений объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Зараженная подкарантинная продукция переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.