Экспортный потенциал Сибири прирос предприятиями, прошедшими обследования Россельхознадзора на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают системную работу по актуализации перечней подконтрольных хозяйствующих субъектов, реально осуществляющих и/или планирующих внешнеэкономическую деятельность. Данная работа проводится ведомством на регулярной основе, в том числе посредством обследования предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Главная задача — это продвижение на международный рынок животноводческой продукции, соответствующей предъявляемым требованиям по качеству и безопасности.

Так, в 2024 году по результатам обследования предприятий, подавших соответствующие заявки, в Реестр Таможенного союза включено 14 хозяйствующих субъектов, из которых 10 новосибирских организаций, 3 кемеровских производителя и 1 томская организация — хранитель кормов для непродуктивных животных.

Еще 12 новосибирских предприятий пополнили Реестр экспортеров по итогам обследования на соответствие требованиям таких стран-импортеров, как Китай, Монголия, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия. В их числе 5 хранителей, 3 предприятия по производству кормов, 1 предприятие по производству мороженого, 1 рыбоперерабатывающее предприятие, 1 предприятие по переработке пухо-перового сырья, 1 предприятие по изготовлению готовой мясной продукции.