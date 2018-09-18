Электрические сети обретают хозяина

В рамках подготовки к предстоящей зиме специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» в нескольких районах Кемеровской области восстанавливают электросетевые объекты, которые ранее были бесхозяйными. Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и линий электропередачи (ЛЭП) позволит повысить качество и надежность электроснабжения более чем в 20 населенных пунктах региона.

Программа 2018 года предполагает реконструкцию почти полусотни объектов в Мариинском, Ижморском и Кемеровском районах, которые были переданы «Кузбассэнерго – РЭС» в рамках консолидации в предыдущие периоды. На эти цели энергетики направят 52 млн рублей.

До проведения работ ЛЭП и ТП находились в неудовлетворительном состоянии и были причиной частых отключений электричества. Передача муниципалитетами этих электросетевых объектов на баланс крупнейшего в регионе электросетевого предприятия позволила энергетикам приступить к столь необходимым ремонтам. Дальнейшая эксплуатация сетей также будет проводиться квалифицированным персоналом, что позволит повысить качество поставки электричества и свести к минимуму риски отключений потребителей.

Энергетики продолжат работу по интеграции бесхозяйных и бесконтрольно функционирующих электросетевых активов в Кемеровской области. На сегодня их выявлено порядка 140, часть из них «Кузбассэнерго – РЭС» уже взял на обслуживание.

Консолидация бесхозяйных сетей и сетей других собственников, сокращение количества территориальных сетевых организаций предусмотрены всероссийской стратегией развития электросетевого комплекса. Реализация этого направления позволит повысить управляемость и надежность энергосистемы региона, снизить затраты на эксплуатацию.