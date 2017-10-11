Электромонтер – двигатель «прогРЭСа»

За 19 лет работы в энергетике Борис Класснер, электромонтер Яйского района электрических сетей филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» научился предсказывать погоду лучше любого синоптика. Это умение всегда помогает профессионалу быть готовым к борьбе со стихией и вовремя возвращать в дома людей свет.
Любимую профессию Борис Класснер выбрал еще в молодости, когда по зову сердца отправился служить в ракетные войска в Красноярск, в роту электротехнических средств заграждений и охраны. Там и научился понимать «подсказки» природы и верить погодным приметам.
«У нас с электричеством характер одинаковый, вот и спелись за девятнадцать лет работы, - рассказывает электромонтер Анжерского участка службы подстанций Борис Григорьевич. – Энергетика любит людей, уверенных в себе, которые, прежде чем совершить поступок, взвесят все «за» и «против». Сложная профессия закаляет и тело, и дух. Потому что электромонтер работает в любую погоду. Говорят, что техника – двигатель современного прогресса, а я вам уверенно заявляю, что двигатель прогресса – это люди. Техника может выйти из строя, а ресурс сил и умений человека не знает границ».
Посвятив энергетике почти двадцать лет своей профессиональной жизни, Борис Григорьевич на пенсию выходить не торопится, а все потому, что любимая работа заряжает его неугасаемой энергией, которой хватает и для семьи, и для интересного хобби: Борис Григорьевич мастер на все руки. Он может отремонтировать любой неисправный прибор. Буквально за несколько часов «оживляет» старый утюг, чайник, пылесос.
«Бориса Григорьевича мы называем надежной опорой Яйского РЭС, - хвалит своего давнего друга и коллегу мастер Анжерского участка службы подстанций Василий Роттердамский. - Мудрого, профессионального совета у него могут попросить и стажер, и сам начальник РЭС. – и это дорого стоит. На заслуженный отдых нашего профессионала мы отпускать не намерены. И уверены, что Борис Григорьевич без своих коллег тоже не сможет. Он даже на больничный никогда не уходит, говорит, что «заряжен» здоровьем на тридцать лет вперед».
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