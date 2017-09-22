Электросетевой комплекс Кузбасса готов к зиме

Филиал «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» выполнил необходимый комплекс мероприятий для подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Главный инженер ПАО «МРСК Сибири» Игорь Сорокин вручил филиалу главный документ года – паспорт готовности к работе в холода.

Высокий уровень выполнения работ по всем направлениям подтвердили все члены специальной комиссии по оценке готовности предприятия к максимальным нагрузкам. В её состав входили сотрудники Ростехнадзора, МЧС, Кузбасского РДУ. Эксперты проверили состояние энергооборудования, степень выполнения плановых ремонтных работ, укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, обеспеченность сотрудников средствами защиты. Вывод комиссии – предприятие готово обеспечить стабильное электроснабжение потребителей Кузбасса в предстоящую зиму.

Игорь Сорокин поблагодарил весь коллектив за проделанную большую работу и пожелал удачи и безаварийной работы. Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов также поздравил работников филиала и пожелал успешного прохождения зимы.

- Паспорт - это подтверждение готовности оборудования и персонала к работе в холода. Я уверен, что мы в срок выполним все мероприятия по повышению надежности, намеченные и на следующий, на 2018 год, успешно пройдем этот ответственный период, а оценкой станет удовлетворенность наших потребителей качеством предоставляемых услуг, - отметил и. о. заместителя генерального директора – директор филиала Борис Берлин.

Основные мероприятия энергетики выполнили в рамках ремонтной программы. За 8 месяцев на её реализацию направлено 424 млн рублей, объем выполнения составил 82% от плана года. 99 % всех намеченных на год мероприятий будет выполнен по итогам 9 месяцев.

В рамках подготовки специалисты капитально отремонтировали 3638 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 киловольт (101% от годового плана) - это шестая часть от всех имеющихся на балансе филиала сетей. На 103% выполнен план по замене дефектных опор (3245 штук при плане 3161). Энергетики расчистили от деревьев и кустарников 723 га по трассам ЛЭП (при плане 721 га). Эти мероприятия позволят значительно повысить надежность при неблагоприятных погодных условиях.

Подстанционное оборудование также прошло ревизию и ремонт. Персонал уже отремонтировал 372 трансформатора на подстанциях напряжением 35-110 киловольт, выполнив годовой план на 105 %. Также энергетики отремонтировали 336 трансформаторных пунктов.

В рамках инвестиционной программы и реализации регуляторного соглашения с администрацией Кемеровской области энергетики завершают реконструкцию линии электропередачи в южном энергоузле, а также комплекс мероприятий по повышению надежности электроснабжения объектов ЖКХ. В результате этой работы повысится энергонадёжность рудодобывающих предприятий и 17 котельных.

Выполненные мероприятия уже показали свою эффективность. Количество технологических нарушений за 8 месяцев 2017 года в сравнении со средним значением аналогичных периодов трех предыдущих лет уменьшилось на 14,1 %.

Оперативный персонал укомплектован всем необходимым оборудованием, средствами связи и готов к реагированию на возможные нештатные ситуации. В течение года во всех производственных отделениях проведены противоаварийные тренировки, в том числе с участием органов власти всех уровней, службами МЧС, коммунальщиками, специалистами Кузбасского предприятия МЭС Сибири. Ежедневно на дежурстве находятся 10 мобильных бригад, к выдвижению готовы 27 резервных источников электроснабжения. Дополнительно в этом году приобретено 74 единицы специальной техники, которая также призвана повысить оперативность реагирования.