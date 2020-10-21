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En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса «Лучший лыжный тренер года»

En+ Group и РУСАЛ объявляют итоги второго традиционного конкурса «Лучший лыжный тренер года». Конкурс проводился с 14 сентября по 9 октября 2020 года в рамках проекта «На лыжи!».

Цель конкурса – выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями. В конкурсе приняли участие лыжные тренеры из 18 городов в 5 регионах России, где реализуется проект «На лыжи!»: в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Коми.

Конкурс проводился в два этапа. На первом шёл приём заявок соискателей в региональных федерациях лыжных гонок. Каждый регион отправил организаторам конкурса список кандидатов, отобранных согласно критериям, указанным в положении о конкурсе.

На втором этапе экспертный совет во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе определил по одному победителю от каждого региона.

По итогам сезона-2019/2020 ими стали:

— Республика Хакасия - Карасева Юлия Петровна;

— Республика Коми – Морозова Надежда Николаевна;

— Кемеровская область – Андреева Полина Владимировна;

— Иркутская область – Марютин Александр Брониславович;

— Красноярский край – Шпынев Игорь Афанасьевич.

Все победители в течение сезона-2020/2021 ежемесячно будут получать стипендию, общая сумма которой составит 90 000 рублей.

 

Спорт
kuzbassnews.ru
21/10/2020
Спорт
Новости Кузбасса

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