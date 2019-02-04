Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Энергетики крепче мороза: электроснабжение в населенных пунктах Новокузнецкого района оперативно восстановлено в выходные

Пока кузбассовцы делятся в социальных сетях фотографиями термометров с аномально низкой температурой, энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» обходят на лыжах линию электропередачи в Новокузнецком районе, чтобы своевременно найти и ликвидировать технологические нарушения.

В ночь с пятницы на субботу из-за экстремально низких температур произошло натяжение и обрыв провода линии 10 киловольт (кВ), которая питает жителей четырех населенных пунктов Новокузнецкого района.

Незамедлительно для осмотра объекта и организации аварийно-восстановительных работ выехали три оперативные бригады (10 человек) со всей необходимой техникой. Для обеспечения электроснабжения потребителей села Кузедеево, Осман, поселка Тайлеп и Рябиновка специалисты «Кузбассэнерго-РЭС» направили два резервных источника электроснабжения (РИСЭ). Энергетикам удалось оперативно найти повреждение и, несмотря на пятидесятиградусный мороз, также быстро ввести линию в работу. 

Морозы в Кемеровской области продолжаются, а энергетики тем временем работают в режиме повышенной готовности.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/02/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus