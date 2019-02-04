Энергетики крепче мороза: электроснабжение в населенных пунктах Новокузнецкого района оперативно восстановлено в выходные

Пока кузбассовцы делятся в социальных сетях фотографиями термометров с аномально низкой температурой, энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» обходят на лыжах линию электропередачи в Новокузнецком районе, чтобы своевременно найти и ликвидировать технологические нарушения.

В ночь с пятницы на субботу из-за экстремально низких температур произошло натяжение и обрыв провода линии 10 киловольт (кВ), которая питает жителей четырех населенных пунктов Новокузнецкого района.

Незамедлительно для осмотра объекта и организации аварийно-восстановительных работ выехали три оперативные бригады (10 человек) со всей необходимой техникой. Для обеспечения электроснабжения потребителей села Кузедеево, Осман, поселка Тайлеп и Рябиновка специалисты «Кузбассэнерго-РЭС» направили два резервных источника электроснабжения (РИСЭ). Энергетикам удалось оперативно найти повреждение и, несмотря на пятидесятиградусный мороз, также быстро ввести линию в работу.

Морозы в Кемеровской области продолжаются, а энергетики тем временем работают в режиме повышенной готовности.