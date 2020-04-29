Энергетики Кузбасса противостоят непогоде в режиме повышенной готовности

Надежное электроснабжение своих потребителей на всей территории Кузбасса готовы обеспечивать 123 аварийно-восстановительных бригады в составе 607 человек и 354 единиц техники.

Для предотвращения или оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием, средствами связи и средствами защиты в период пандемии. Готовы 80 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости они обеспечат резервное электроснабжение социально значимых объектов.

Во всех производственных отделениях усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает контакт–центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ НЕПОГОДЫ:

Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо немедленно отключить от сети все электробытовые приборы.

При сильном ветре, дожде и мокром снеге ЗАПРЕЩЕНО использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией или приближаться к оборванному проводу менее чем на 8 метров смертельно опасно!

Человек, заметивший оборванный провод на расстоянии менее восьми метров от себя, должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «гусиным» шагом: ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. О месте обрыва необходимо сразу же сообщить специалистам компании «Россети Сибирь» по телефону: 8-800-1000-380.