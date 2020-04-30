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Энергетики Кузбасса успешно справились с последствиями непогоды

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь справились с последствиями шквалистого ветра с грозой, который бушевал вчера почти на всей территории Кемеровской области. С 8-00 30 апреля филиал работает в обычном режиме.

Несмотря на стихию  - порывы ветра достигали местами до 23 метров в секунду  или почти 83 км в час - энергетики отработали надежно: серьезных повреждений на энергообъектах не зафиксировано, продолжительных отключений электроэнергии допущено не было. В 30 % случаев успешно срабатывала автоматика, то есть потребители вообще не почувствовали никаких неудобств. Там же, где непогода все-таки вызвала локальные нарушения, энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

Работы не прекращались и в темное время суток, до полного устранения всех последствий. При этом ремонты велись сразу в нескольких районах. Сложнее всего пришлось бригадам в Кемеровском, Мариинском, Яйском и Ижморском районах. Основными причинами нарушений стали схлест или обрыв проводов, падение веток и других посторонних предметов на провода, а также повреждения в сетях других электросетевых компаний. Максимально в аварийно-восстановительных работах было задействовано 60 бригад Кузбасского филиала - это 175 человек, 61 единица техники.

В усиленном режиме на прием обращений кузбассовцев работал и контакт-центр компании. Это позволило сразу же после ликвидации нарушений по основной сети незамедлительно приступить к отработке точечных обращений.

В 8-00 30 апреля филиал функционирует в обычном режиме работы. Круглосуточная связь с потребителями  - по телефону контакт-центра 8-800-1000-380.

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kuzbassnews.ru
30/04/2020
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