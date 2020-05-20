Энергетики напоминают кузбассовцам о правилах электробезопасности вблизи энергообъектов

С началом летнего сезона на дачных участках и строительных площадках начались активные работы, а к водоёмам потянулись любители рыбной ловли. Статистика показывает, что именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности. Чаще всего в «электросети» попадают водители большегрузного транспорта и рыбаки, которые попросту игнорируют правила нахождения вблизи охранной зоны линии электропередачи.

Сейчас специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» проводят масштабные рейды: проверяют наличие информационных стендов и плакатов, предупреждающих об опасности поражения электрическим током на участках линий электропередачи, проходящих в местах возможной ловли рыбы, вдоль дорог, водоёмов, сельхозугодий, строительных площадок, транспортных магистралей и зон отдыха. Энергетики в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи электроустановок.

Руководители организаций и коммунальных служб, а также водители спецтехники с подъемными механизмами должны помнить о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности при проведении соответствующих работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьезную угрозу не только надежному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. От элементарного незнания правил электробезопасности страдают и горе-водители, и простые потребители электроэнергии.

Весной из-за водителя, который забыл опустить кузов, проезжая под ЛЭП, без света остались жители нескольких домов в поселке Металлплощадка Кемеровского района. К счастью, нарушитель не пострадал, а энергетики оперативно смонтировали новую опору, заменили сорванный провод и вернули в дома жителей электричество.

Такие грубые нарушения техники безопасности и правил организации работ вблизи электроустановок, к сожалению, нередки. Они не только влекут за собой отключения электричества. Вмешательство в работу электроустановок смертельно опасно для самих водителей. Встреча с электричеством может закончиться травмами и даже гибелью.

Знание правил поведения и контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии. Водители тоже обязаны помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП - это входит в курс обучения. В связи с этим, энергетики еще раз напоминают всем руководителям организаций, имеющим в автопарке специальную технику, и самим водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил работы в охранных зонах ЛЭП. Контроль за деятельностью подобных организаций и частных предпринимателей должен осуществляться и муниципалитетами.

В компании «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения – 8-800-1000-380. По этому телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.