Энергетики направили 225 миллионов рублей на подключение кузбассовцев к электрическим сетям

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей с начала 2021 года.

За этот период заключено 1315 договоров на технологическое присоединение к сетям общей мощностью свыше 82 мегаватт (МВт). Уже подключено к сетям 313 электроустановок заявителей суммарной мощностью 5,9 МВт.

За полгода энергетики подключили к электричеству 7 социально значимых объектов (медучреждения, детский сад), а также объекты крупных предприятий – ООО «ЕвразЭнергоТранс» и ООО «Шахта N 12».

Ежегодно в адрес компании поступает свыше 2 тысяч заявок на техприсоединение. С каждым обратившимся заявителем компания заключает публичный договор о технологическом присоединении. Бывает, что заявитель не исполняет в полной мере свои обязательства по договору: энергетики построили сети, а заявитель не выполнил свои обязательства или не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий со своей стороны. При этом затраты заявителей минимальны – льготное техприсоединение обходится всего в 550 рублей, а энергокомпания тратит на создание инфраструктуры (прокладку новых ЛЭП, строительство подстанций, замену оборудования) сотни тысяч рублей. В рамках инвестиционной программы 2021 года филиал «Кузбассэнерго – РЭС» за шесть месяцев направил только на льготное техприсоединение к сетям 225 млн рублей. Что уже составляет 71% от запланированных на год средств.

«Россети Сибирь» призывают заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам. Специалисты рекомендуют заключать договоры, когда электроустановки уже готовы к присоединению. В случае неготовности электроустановок либо утраты необходимости присоединения – самостоятельно обращаться в «Россети Сибирь» для совместного решения вопроса, исключающего судебное вмешательство.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и урегулировать все вопросы по исполнению договора можно через обращение на портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф после регистрации в личном кабинете. Также можно обратиться в интернет-приемную на сайте компании rosseti-sib.ru. Специалисты единого контакт-центра компании по телефону 8-800-1000-380 всегда готовы проконсультировать кузбассовцев.