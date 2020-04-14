Энергетики повышают надежность электроснабжения в Кузбассе

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь впервые используют на линиях электропередачи мультикамерные изоляторы-разрядники для защиты ЛЭП от молнии.

В преддверии грозового периода энергетики установили на воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт в Ленинск-Кузнецком районе 42 комплекта специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Эти устройства предназначены для молниезащиты ЛЭП и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. По словам специалистов службы высоковольтных линий, участки для установки новейшего оборудования выбирали с учетом анализа нарушений из-за грозовых перенапряжений. В этом сезоне энергетики рассчитывают существенно снизить количество «грозовых» отключений за счет применения этих устройств.

Напомним, после недельного перерыва энергетики возобновили плановые ремонтные работы на всей территории присутствия Россети Сибирь, в том числе и в Кузбассе.

«Цель ремонтной кампании – сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне, а в наших климатических условиях поставленная задача осложняется традиционными для зимнего периода морозами. Стабильное электроснабжение – для Сибири ресурс жизненно важный. Поэтому мы готовимся к предстоящим холодам независимо от каких-либо внешних обстоятельств: в том числе и объявленного в стране режима самоизоляции. Ремонтная кампания всегда связана с плановыми отключениями электроэнергии, определенными неудобствами для потребителей. Но мы максимально сокращаем время отключения, делаем все возможное, чтобы в условиях самоизоляции люди не испытывали дополнительного дискомфорта. Однако исключить полностью ограничение потребителей не можем. И я прошу отнестись к этому с пониманием. А мы в свою очередь готовы обеспечить качественную и своевременную подготовку энергосистемы. Уверен, все мероприятия будут выполнены в полном объеме, а темпы работ – выдержаны в строгом соответствии с графиком», - подчеркнул генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

В целом ремонтная программа Кузбасского филиала Россети Сибирь этого года запланирована в объеме не менее 616 млн рублей.

К настоящему моменту энергетики уже расчистили 100 га просек линий электропередачи, заменили 1,4 тысячи изоляторов, отремонтировали 210 км ЛЭП напряжением 0,4 – 35 киловольт, заменили более 700 дефектных опор. По всем этим видам работ энергетики идут даже с некоторым опережением годового графика.

Также кузбасские энергетики уже установили в Промышленновском и Крапивинском районах на линии электропередачи 291 комплект птизащитных устройств (ПЗУ). Как поясняют энергетики, эта линия проходит по территориям с большим скоплением сельскохозяйственных объектов (ферм, зерносушилок). В сезон урожая они становятся очень привлекательными, в том числе для редких хищных птиц. Установка специальных устройств позволит не только уберечь птиц от гибели из-за воздействия электрического тока, но и защитить энергооборудование от отключений, тем самым повысить надежность электроснабжения сразу нескольких населенных пунктов Кузбасса.